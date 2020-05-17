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Dünya

Afganistan’da askerleri taşıyan araca yönelik kanlı saldırı

Afganistan’da askerleri taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırı 1 askerin hayatını kaybettiği belirtilirken, henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 12:53:00 -
Afganistan’da askerleri taşıyan araca yönelik kanlı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de askerleri taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.

1 asker hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin Kabil'in Davud Han kavşağında askerleri taşıyan araca silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Aryen, saldırıda bir askerin yaşamını yitirdiğini, bir askerin de yaralandığını belirterek, bölgeden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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