Afganistan'da aşırı yağışlar sele neden oldu! 16 ölü
Afganistan'da aşırı yağışların neden olduğu sel nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde yaşanan selde 16 kişi hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Kuzkunar ilçesinde aşırı yağışların sele neden olduğunu söyledi.
4 kişi yaralandı, evler tahrip oldu
Sel felaketinde 15'i çocuk 16 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 4 kişinin de yaralandığını belirtti.
Hogyani, sel nedeniyle birçok evin de tahrip olduğunu kaydetti.