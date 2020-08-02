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Dünya

Afganistan'da aşırı yağışlar sele neden oldu! 16 ölü

Afganistan'da aşırı yağışların neden olduğu sel nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 07:49:00 - 2020-08-02 07:50:29
Afganistan'da aşırı yağışlar sele neden oldu! 16 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde yaşanan selde 16 kişi hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Kuzkunar ilçesinde aşırı yağışların sele neden olduğunu söyledi.

4 kişi yaralandı, evler tahrip oldu

Sel felaketinde 15'i çocuk 16 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 4 kişinin de yaralandığını belirtti.

Hogyani, sel nedeniyle birçok evin de tahrip olduğunu kaydetti.

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