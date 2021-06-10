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Afganistan'da ABD-İngiliz kuruluşunun 10 işçisi öldürüldü
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Dünya Afganistan'da ABD-İngiliz kuruluşunun 10 işçisi öldürüldü
Dünya

Afganistan'da ABD-İngiliz kuruluşunun 10 işçisi öldürüldü

Afganistan'da ABD-İngiliz kuruluşu olan Halo Trust'a bağlı 10 mayın temizleme işçisinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 05:23:00 -
Afganistan'da ABD-İngiliz kuruluşunun 10 işçisi öldürüldü

ABD'nin 11 Eylül'e kadar tamamen çekileceğini açıkladığı Afganistan'da gerilim tırmanıyor. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Arian, Halo Trust'a yönelik saldırıda 10 mayın temizleme işçisinin öldüğünü ve 14'ünün yaralandığını açıkladı.

Arian, saldırının arkasında Taliban'ın olduğunu savunurken Taliban'dan Associated Press'e (AP) yapılan açıklamada saldırıyla bir bağlantıları olmadığı kaydedildi.

Yerel televizyon kanalı 1TV'nin aktardığına göre saldırı, dün geç saatlerde ülkenin kuzeyinde yakın zamanda çatışmaların şiddetlendiği Baghlan bölgesinde gerçekleşti.

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