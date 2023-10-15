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Dünya Afganistan'da bir deprem daha!
Dünya

Afganistan'da bir deprem daha!

Yeniakit Publisher
2023-10-15 07:03:00 - 2023-10-15 07:05:05
Afganistan'da bir deprem daha!

Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Daha önce de olmuştu!

Dağlarla çevrili Afganistan, geçmişte de çoğu Pakistan sınırındaki engebeli Hindu Kush bölgesinde olmak üzere güçlü depremlerle sarsılmıştı

Taliban yönetimi Afganistan'da meydana gelen depremde 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini 9 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS), cumartesi günü ülkenin batısındaki Herat şehrinin 35 km kuzeybatısında meydana gelen depremlerin en şiddetlisinin 6,3 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Afet Bakanlığı sözcüsü Canan Sayik, 2 bin 53 kişinin öldüğünü, 9 bin 240 kişinin yaralandığını ve bin 320 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını söyledi. 
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Sayik düzenlediği basın toplantısında, İran sınırındaki bölgede on kurtarma ekibinin bulunduğunu söyledi.

Bir Herat sağlık departmanı yetkilisi, 200'den fazla ölünün çeşitli hastanelere getirildiğini söyledi ve bunların çoğunun kadın ve çocuk olduğunu belirtti.

 

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