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Dünya Afganistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem
Dünya

Afganistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2023-10-07 22:51:00 -
Afganistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem

Afganistan’ın kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 215 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan bugün 6.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Eyalet Afet Yönetimi Şefi Mosa Ashari yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Herat eyaletine yaklaşık 40 km uzaklıkta yerel saatle 11.00’de meydana gelen depremde 215 kişinin hayatını kaybettiğini, binden fazla kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Yaklaşık 1.9 milyon kişinin yaşadığı tahmin edilen eyalette en az 3 güçlü artçının yaşandığı belirtilirken, birçok binanın hasar gördüğü ve enkaz altında kalanların olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Paktika eyaletinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce kişi evsiz kalmıştı.

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