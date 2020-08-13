Afganistan'da 2 mühendis öldürüldü
KABİL (AA) - Afganistan Ulusal Su Düzenleme İdaresinde çalışan 2 mühendis, Kapisa vilayetinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Şayik Şukur, basına yaptığı açıklamada, Afganistan Ulusal Su Düzenleme İdaresinde çalışan 2 mühendisin, Kapisa vilayeti sınırları içerisinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.
Şukur, saldırıda iki mühendisin yaşamını yitirdiğini, mühendislerin sürücüsünün de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.