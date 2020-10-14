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Dünya Afganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü
Dünya

Afganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde 2 askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:58:00 -
Afganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü

Afganistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Afgan Hava Kuvvetlerine ait "MI-17" tipi 2 askeri helikopterin kalkıştan hemen sonra Helmand'ın Nave ilçesine düştüğünü bildirdi.

Helikopterlerin teknik arıza nedeniyle düştüğü ifade edilen açıklamada, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Görgü tanıkları, Nave ilçesinde yaralı askerleri götüren iki helikopterin kalkıştan hemen sonra çarpıştığını ve kazada 10'dan fazla askerin öldüğünü iddia etti.

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