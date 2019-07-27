Afganistan Yüksek Barış Şurası yönetimi dağıtıldı
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan Yüksek Barış Şurası’nın müdüriyetini dağıttı.27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:30
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan Yüksek Barış Şurası’nın müdüriyetini dağıttı.
Afganistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Sadık Sediq Sediqqi, Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Afganistan Yüksek Barış Şurasını yönetimini feshettiğini duyurdu. Sözcü Sediqqi, Şura’ya yeni bir başkan atanana kadar yetki ve görevin Barıştan Sorumlu Devlet Bakanı Selaam Rahimi’ye devredildiğini kaydetti.
Afganistan Yüksek Barış Şurası, eski Cumhurbaşkanı Hamit Karzai tarafından 2010 yılında kuruldu.
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