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Gündem 'Afganistan Taliban ile birlikte küllerinden doğacak'
Gündem

'Afganistan Taliban ile birlikte küllerinden doğacak'

Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Fatih Uğurlu, "Afganistan Taliban ile birlikte küllerinden yeniden doğacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 23:31:00 - 2021-08-14 23:33:12

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'da yaşanan çatışmaları değinen Uğurlu, "Afganistan'da putları yıkan bir Taliban var. Afganistan o Taliban'la birlikte küllerinden yeniden doğacak inşallah. Taliban eşittir Afganistan halkı." dedi.

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Yorumlar

16

inşaallah...evet bende inanyorum
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