Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanı, Putin'in özel temsilcisi ile görüştü

Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, Rusya Devlet Başkanı Putin'in iklim konularındaki özel temsilcisi Ruslan Edelgeriev ile Moskova'da bir araya geldi.

Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abdulkahar Belhi, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre görüşmede Muttaki, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik bağların güçlendirilmesi, farklı sektörlerde ticaret ve işbirliği alanında pratik adımlar atılmasının önemini vurguladı.

Muttaki, ayrıca uyuşturucu üretimini önleme, uyuşturucu bağımlılarını tedavi etme, benzeri görülmemiş güvenliği sağlama, DAİŞ'e yönelik operasyonlar ve Afganistan sınırlarını koruma konusundaki başarılarının altını çizdi.

Edelgeriev ise İslam Emirliği'nin söz konusu alanlardaki etkili ve faydalı adımlarını takdir etti ve Rusya'nın çeşitli sektörlerdeki Afganlarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Edelgeriev , ayrıca herkesin gerçeği daha iyi anlayabilmesi için Afganistan'ın mevcut başarılarının gerçek imajının dünyaya yansıtılması gerektiğini vurguladı.

Taraflar iklim değişikliği, eğitim, ticaret, tarım, sanayi ve spor alanlarındaki etkileşimi not aldı, görüş alışverişinde bulundu ve ilişkileri güçlendirmenin önemini vurguladı. (İLKHA)

ÖNE ÇIKAN VİDEO