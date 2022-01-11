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Dünya Afganistan için flaş karar! Resmen başlatıldı
Dünya

Afganistan için flaş karar! Resmen başlatıldı

Birleşmiş Milletler, Afganistan'da yaşanan insani kriz nedeniyle 4,4 milyar ABD doları tutarında yardım kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 15:30:00 -
Afganistan için flaş karar! Resmen başlatıldı

Birleşmiş Milletler, (BM) Afganistan için 4,4 milyar dolarlık yazrdım kampanyası başlattı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, insani krizin yaşandığı Afganistan için 4,4 milyar ABD doları tutarında yardım kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Griffiths, bu miktarın şimdiye kadar bir ülke için hedeflenmiş en yüksek meblağ olduğunu vurguladı.

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan'da yönetimi devralması sonrasında ülkeye yönelik uygulanan örtülü ambargolar ve ABD'nin Afgan yönetimine ait hesapları dondurması sonrasında ülkede mevcut olan insani kriz daha da derinleşmişti.

Öte yandan Grandi, Afganistan'da siyasi istikrarın arttığını vurgulayarak "Evlerini terketmek zorunda kalan Afganlardan 170 bini geri döndü. İnsanların geri dönüşü, Taliban ile önceki hükümet arasındaki çatışmaların ve ülkedeki güvenlik probleminin sona ermesinden kaynaklanıyor. Bu durum bir nebze güvenlik ortamı açtı ve bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan ABD, Afganistan için 300 milyon dolarlık insani yardımda bulunacağını açıkladı.

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