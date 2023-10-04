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Dünya Afganistan Dışişleri Bakanı Muttaki Çin'e gitti
Dünya

Afganistan Dışişleri Bakanı Muttaki Çin'e gitti

Yeniakit Publisher
2023-10-04 11:09:00 -
Afganistan Dışişleri Bakanı Muttaki Çin'e gitti

Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki, 3'üncü Trans-Himalaya Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak üzere Çin'e gitti.

Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki, 3'üncü Trans-Himalaya Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak üzere Çin'e gitti.

4-6 Ekim tarihleri arasında Çin'in özerk Tibet bölgesinin Nyingchi şehrinde düzenlenecek olan foruma katılmak üzere Çin'e giden Dışişleri Bakanı Muttaki, forum arasında çeşitli ülkelerin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

3 gün sürecek olan foruma, Himalayaları çevreleyen ülkelerin üst düzey ülke temsilcileri katılıyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Muttaki'nin Çin'den resmi bir davet aldığını söyledi.

Ziyarette Muttaki'ye Ekonomi Bakan Yardımcısı Abdul Latif Nazari ve İslam Emirliği'nin diğer bazı yetkilileri de eşlik ediyor.
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Ahmed, toplantıda; Himalayaları çevreleyen ülkelerin ekonomik işbirliği, bölgesel bağlantı ve ekolojik değişikliklerinin tartışılacağını aktardı.

İslam Emirliği heyetinin, forumun oturum aralarında Çin Dışişleri Bakanı ve diğer ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulunacağını belirtti. (İLKHA)

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