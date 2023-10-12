Afganistan depremzedelerin yaralarını sarmak için yoğun mesai harcıyor

Herat vilayetinde 7 Ekim'de art arda meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya çalışan Afganistan İslam Emirliği, 11 Ekim'de yeni bir depremle daha sarsıldı. 6,3 büyüklüğündeki depremle birlikte bölgede en az 20 köyün tamamen yıkıldığı bildirildi.

Şu ana kadar 2 bin 500'den fazla kişinin vefat ettiği ve binlerce kişinin de yaralandığı depremlerin yaralarını sarmak için Afganistan Kızılayı (ARCS) tüm birimleriyle sahada yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan enkaz altında bulunanların çıkarılması için çalışmalar sürerken bir yandan da barınak, gıda ve su tedariki ile sağlık hizmetleri için büyük çaba harcanıyor.

Kerpiçten oluşan evlerin tamamen yıkıldığı bölgede, yurt dışından gelen arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin de yardımlarıyla adeta zamanla bir yarış sürüyor.

Afganistan Kızılayı, son 2 günde Herat vilayetinin Zinde Jan ilçesinde 30 bin kişiye gıda ve içme suyu yardımında bulundu.

ARCS Başkan Yardımcısı Molla Nureddin Turabi başkanlığındaki Afgan Kızılayı kurtarma ekipleri ve sağlık çalışanlarından oluşan 50 kişilik profesyonel grup, bu sabah Herat ilinin Zinda Can ilçesinde depremden etkilenen bölgelere ulaştı.

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Deprem bölgesinde halihazırda 22 kurtarma ekibi ve sağlık çalışanı görev yapıyor.

Yardım çalışmaları kapsamında, dün gece Herat'ın Zinde Jan ilçesine 10 bin adet battaniye, 4 bin adet branda, 6 bin adet su deposu ve çeşitli mutfak eşyasından oluşan yardım paketi gönderildi.

ARCS'ye bağlı 10'dan fazla gezici sağlık ekibi, depremden etkilenen bölgelerde görev yapıyor. Gerekli ilaçlar da Afganistan Kızılayı tarafından bölgeye ulaştırılıyor.

Halk Sağlığı Bakanı Kalender İbad, Herat'taki deprem mağdurlarına ulaşmak için bakanlığın depremden etkilenen bölgelerde aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 60 sağlık ekibini görevlendirdiğini söyledi.

İbad, insani yardım kuruluşlarından, Herat depremi mağdurlarına kış mevsimini atlatabilmeleri için barınakların oluşturulması konusunda iş birliği yapmaları çağrısında bulundu.

Halk Sağlığı Bakanı İbadi, Herat ilindeki depremlerden etkilenenlerin hasarlarını ve ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere İslam Emirliği Başbakanı tarafından bir komisyon oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.

İbad, "Bu insanlar en fazla bir ay çadır altında yaşayabilirler. Bir ay sonra çadır altında yaşamaları zorlaşabilir. Biz, tüm birimlerimiz ve oluşturulan komisyon olarak barınma sorununu çözmeye çalışıyoruz. İnsanların rahatlaması, anne ve çocukları için gıdaya ihtiyacımız var. Bulaşıcı hastalıkları önlemek ve insanları bu hastalıklardan korumak için temiz suya ihtiyacımız var." dedi.

Ariana Afgan Havayolları, Herat vilayetindeki depremden etkilenen insanlara yardım etmek amacıyla 1 milyon 320 bin 757 Afgani'yi Kızılay Genel Başkanı Mevlevi Mutiul Haq Halis'e teslim etti. Halis, Ariana Afgan şirketine yaptığı bu anlamlı yardım için teşekkürlerini iletti. (İLKHA)