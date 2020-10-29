  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Taliban şiddeti durdurmalı"
Aktüel

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Taliban şiddeti durdurmalı"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:50:56 -
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Taliban şiddeti durdurmalı"

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın şiddet eylemlerini durdurmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Gani, başkent Kabil'de düzenlenen Mevlit Kandili töreninde yaptığı konuşmada, Taliban'ın, Afganistan heyetiyle barış görüşmelerinde ABD ile imzaladıkları barış anlaşmasının esas alınmasını istediğini, halbuki dini ve İslami ilkelerin barış görüşmelerinin esası olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Afganistan hükümetinin mescit ve medrese inşa ettiğini, Taliban'ın ise onları yıktığını ifade eden Gani, "Taliban şiddeti durdurmalı, dini ve İslami ilkeleri barış görüşmelerinin esası olarak kabul etmeli." dedi.

Gani, Afganistan'da İslami sistemin yürürlükte olduğunu kaydederek İslam'ın Afganistan'ın kimliği olduğunu ve bu kimliği de kimsenin çalamayacağını vurguladı.

Her şeyin barış yoluyla çözülebileceğini dile getiren Gani, savaş yoluyla hiçbir şeyin çözüme kavuşamayacağını ifade etti.

Gani, "Başka ülkeler de bilsin ki Hz. Muhammed'in yeri Müslümanların ve özellikle Afganların kalbinde çok ayrıdır ve bu konuda olumsuz bir şey duymaya kimsenin tahammülü yoktur ve ayrıca İslam diniyle terör birbiriyle asla ilişkili değildir." diye konuştu.

Öte yandan Mevlit Kandili dolayısıyla ülke genelinde çeşitli kutlamalar düzenlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan’dan Müslüman ülkelerin liderlerine önemli çağrı
Dünya

Pakistan’dan Müslüman ülkelerin liderlerine önemli çağrı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Müslüman ülkelerin liderlerine dünyada yükselen İslamofobi'ye karşı ortaklaşa bir strateji benimsenmesi çağrıs..
Fransız vekilden Macron'a kritik uyarı
Dünya

Fransız vekilden Macron'a kritik uyarı

Fransa Milletvekili Clementine Autain, devamlı İslam'ı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un s..
Fransız basınına konuşan Demba Ba'dan olay Erdoğan sözleri
Spor

Fransız basınına konuşan Demba Ba'dan olay Erdoğan sözleri

Medipol Başakşehir'da forma giyen yıldız golcü Demba Ba, Fransız basınına verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı R..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay