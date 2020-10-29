Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Taliban şiddeti durdurmalı"

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın şiddet eylemlerini durdurmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Gani, başkent Kabil'de düzenlenen Mevlit Kandili töreninde yaptığı konuşmada, Taliban'ın, Afganistan heyetiyle barış görüşmelerinde ABD ile imzaladıkları barış anlaşmasının esas alınmasını istediğini, halbuki dini ve İslami ilkelerin barış görüşmelerinin esası olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Afganistan hükümetinin mescit ve medrese inşa ettiğini, Taliban'ın ise onları yıktığını ifade eden Gani, "Taliban şiddeti durdurmalı, dini ve İslami ilkeleri barış görüşmelerinin esası olarak kabul etmeli." dedi.

Gani, Afganistan'da İslami sistemin yürürlükte olduğunu kaydederek İslam'ın Afganistan'ın kimliği olduğunu ve bu kimliği de kimsenin çalamayacağını vurguladı.

Her şeyin barış yoluyla çözülebileceğini dile getiren Gani, savaş yoluyla hiçbir şeyin çözüme kavuşamayacağını ifade etti.

Gani, "Başka ülkeler de bilsin ki Hz. Muhammed'in yeri Müslümanların ve özellikle Afganların kalbinde çok ayrıdır ve bu konuda olumsuz bir şey duymaya kimsenin tahammülü yoktur ve ayrıca İslam diniyle terör birbiriyle asla ilişkili değildir." diye konuştu.

Öte yandan Mevlit Kandili dolayısıyla ülke genelinde çeşitli kutlamalar düzenlendi.