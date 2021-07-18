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Afganistan, Büyükelçi ve Afgan diplomatları geri çağırdı
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Dünya Afganistan, Büyükelçi ve Afgan diplomatları geri çağırdı
Dünya

Afganistan, Büyükelçi ve Afgan diplomatları geri çağırdı

Afganistan, Pakistan'daki Büyükelçisi'nin kızının "kaçırılması ve saldırıya uğramasından" sonra İslamabad Büyükelçisi Necibullah Alikil'i ve Afgan diplomatları geri çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 21:58:00 -
Afganistan, Büyükelçi ve Afgan diplomatları geri çağırdı

Afganistan, Pakistan'daki Büyükelçisi'nin kızının "kaçırılması ve saldırıya uğramasının" ardından İslamabad Büyükelçisi Necibullah Alikil'i ve Afgan diplomatları geri çağırdı.

Afganistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi'nin kızının kaçırılmasının ardından", Kabil yönetiminin, Büyükelçi Alikil ve Afgan diplomatları, suçluların yakalanması ve yargılanması dahil tüm güvenlik tehditleri ele alınana kadar geri çağırdığı bildirildi.

Açıklamada, Afganistan'dan bir heyetin konuyu incelemek üzere Pakistan'a ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 16 Temmuz'da, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi Alikil'in kızı, 26 yaşındaki Silsila Alikil'in, başkentte saldırıya uğradığı bildirilmişti.

Pakistan'dan, Afganistan'ın kararına "talihsiz" nitelemesi

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kabil yönetiminin, Büyükelçi Alikil ve diplomatları geri çağırma kararı, "talihsiz ve üzücü" olarak değerlendirdi.

Açıklamada, Büyükelçi'nin kızının kaçırılmasının ve saldırıya uğramasının, Başbakan İmran Han'ın talimatıyla en üst düzeyde soruşturulduğu vurgulanırken, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi Alikil ve ailesinin, ülkedeki Afgan diplomat ve temsilciliklerinin güvenliğinin artırıldığına işaret edildi.

Alikil'in, Pakistan'ın konuyla ilgili attığı adımlara vurgu yaptığına dikkat çekilen açıklamada, Kabil yönetiminin geri çağırma kararını, yeniden gözden geçireceğinin umulduğu kaydedildi.

Afganistan, İslamabad'ı, Taliban'ın yeni saldırı dalgasının arkasında olmakla suçluyor

​​​​​​​İki ülke arasındaki tansiyon son haftalarda yeniden yükseldi.

Afganistan hükümeti yetkilileri ve özellikle Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, uzun süredir İslamabad'ı, Taliban'ın yeni saldırı dalgasının arkasında olmakla suçluyor.

Pakistan ise bu iddiaları reddediyor.

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