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Aktüel Afgan yetimlerin gönüllerini fethettiler
Aktüel

Afgan yetimlerin gönüllerini fethettiler

Fetih İnsani Yardım Vakfı, Afganistan’da Celalabad vilayetindeki 2 yetimhanede kalan çocuklara 107 gıda kolisi yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 22:51:00 -
Afgan yetimlerin gönüllerini fethettiler

Vakıf Başkanı Yılmaz Bulat, Celalabad’daki yetimhanelerin yanında olduklarını belirterek, “Afganistan’daki yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Celalabad vilayetinin 5’inci nahiyesindeki Merestun ve Hane-i Şirin yetimhanelerindeki çocuklara gıda ve nakdi yardımda bulunduk” dedi.

Taliban’ın ülkede kontrolü ele aldığı 15 Ağustos’tan bu yana yetimhanelerin idari personelinin işi bıraktığını ve yetimlerin kendi kaderlerine terk edildiğini anlatan Bulat, “İki yetimhaneye 3 aydır hiçbir yardımının ulaşmadığını öğrendik. Çocukların durumu gerçekten çok kötü. Açlıkla karşı karşıyalar. Gıda ve giyecek ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı. Bulat, yetimhanelerin fiziki şartlarının da elverişli olmadığına işaret ederek Merestun Yetimhanesi’nde 57, Hane-i Şirin’de 50 çocuğa gıda yardımı yapıldığını kaydetti.

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