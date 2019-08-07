0553 313 94 23

Afgan kralının yeğeninin kızını “Osmanlı Prensesi” olarak tanıttı... Özdil’den “Osmanlı torunları da CHP’li” algısı!

“Bidon Kafa” Yılmaz, Osmanlı şehzadesi Ertuğrul Osman’ın 80 yaşındayken evlendiği ve kısa süre evli kaldığı Afgan kralının yeğeninin kızı Zeynep Osman’ı “Osmanlı Prensesi” olarak tanıttı ve İmamoğlu’nun kazanması için dualar edip adaklar adadığını söyledi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:21
Afgan kralının yeğeninin kızını “Osmanlı Prensesi” olarak tanıttı... Özdil’den “Osmanlı torunları da CHP’li” algısı!

 yeniakit.com.tr TokatçıYılmaz Özdil, Afgan kralının yeğeninin kızı Zeynep Osman’ı, “Osmanlı Prensesi” olarak tanıtıp, “Gerçek Osmanlılar da CHP’yi destekliyor” algısı oluşturmaya devam ediyor. 1991 senesinde kıyılan nikahla şehzade Ertuğrul Osman’ın ikinci eşi olan Zeynep Osman’ı, “Cumhuriyet kadını, Osmanlı’nın gerçek evladı, 2’nci Abdülhamid’in Atatürk dostu torunu” gibi enteresan sıfatlarla tanıtmaya çalışan Özdil, bugünkü yazısında da, “Osmanlı’yla Cumhuriyet’in kucaklaştığı an…” ifadesini kullanarak, Zeynep Osman’ın CHP’li İmamoğlu’nu desteklediğini söyledi.

"Osmanlı prensesi değil, daniskasının daniskası"

Zeynep Osman’ın, İmamoğlu’nun kazanması için adaklar adadığını ve dualar ettiğini söyleyen Özdil, arkadaşlarını da tek tek telefonla arayarak CHP’li adaya oy vermeleri için ikna ettiğini belirtti.

Zeynep Osman’la birlikte İmamoğlu’nun ayağına giden Özdil, “Gelenekle geleceğin, Osmanlı'yla Cumhuriyet'in kolkola yürüdüğü, muhteşem bir buluşmaydı.” ifadesini kullandı.

Kucaklaştılar

Özdil şunları yazdı:

“Ekrem başkan o her zamanki tevazusuyla kapıda karşıladı. Merhabadan bile önce, kollarını iki yana kocaman açarak ‘size sarılabilir miyim hanımefendi?’ dedi. Prenses de aynı sıcacık coşkuyla, ‘e onun için geldim zaten’ dedi. Birbirlerini ilk kez yüz yüze görmelerine rağmen, birbirlerini yıllardır çok yakından tanıyormuşçasına, sevgiyle, özlemle, kucaklaştılar.

Sokakları çöp götüren İzmir zihniyetini 25 yıldır beklediğini söyleyen Özdil, “Doğrusunu isterseniz, benim için de ilkler barındıran bir an'dı. İzmir'den İstanbul'a mesleğim gereği 25 yıl önce 1994'te taşındım, benim geldiğim yıl İstanbul'u Tayyip Erdoğan kazanmıştı, 25 yıldır aynı zihniyet yönetiyordu, dile kolay, İstanbul'un İzmir gibi bir yönetime kavuşmasını çeyrek asır bekledim. Ve, 25 yıldır İstanbul'da yaşayan, 25 yıldır İstanbul'da çalışan bir gazeteci olarak, İstanbul belediyesinin kapısından içeri ilk kez girdim, ilk kez kabul edildim. İstanbul belediyesinin kapıları, 25 yıldır ilk kez, ötekileştirmeden, dışlamadan, senden-benden diye ayırmadan açıldı. Benim açımdan, İstanbul ilk kez benim şehrim oldu.” diye yazdı.

Zeynep Osman’dan İmamoğlu’na güzellemeler

Özdil yazısını şöyle noktaladı:

Sohbet güzel…

Ama, tadında bırakmak lazım.

Kalkmak için hamle yaptık.

“Bir saniye lütfen” dedi başkan.

Bir tablo getirtti.

Minyatür tekniğiyle hazırlanmış.

Ayasofya…

Günün hatırası olarak Zeynep Osman'a hediye etti.

Yine kolkola girdiler.

Kapıda karşıladığı gibi, yine kapıya kadar uğurladı başkan.

Sarılarak ayrılırken, sanırım hepimizin düşüncelerine tercüman olarak, tane tane şunları söyledi Prenses Zeynep Osman…

“Sizin gibi genç, dinamik, vatanını seven, ömrünü bu hususta vakfetmeyi göze almış, başaracağından emin, aklı selim sahibi, İstanbul gibi karmaşık ve zor bir şehrin mesuliyetini yüklenmiş, Atatürk ilkelerini benimsemiş bir başkanla tanışmak, beni fazlasıyla memnun etti, yolunuz açık olsun, Allah'tan size yardımcı olmasını bütün kalbimle temenni ederim.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:21
  1. Tokat
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Zeynep Osman
  5. Yılmaz Özdil
  6. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ulaşıma akıllı kavşaklarla ‘Yıldırım’ çözüm
    1. Ulaşıma akıllı kavşaklarla ‘Yıldırım’..
    2. Köpekteki çok sayıda kene..
    3. Nilüfer’de yaya yolları işgâline sıkı..
    4. Aydın’da sezonun ilk kuru inciri..
    5. GÜNCELLEME - Konya'da oyuncak..
    6. Celkanlı’dan TOBB Başkanı Rıfat..
    7. Adalet Bakanı Gül: "Ekim ayında Meclis..
    8. Dr. Süren: “Çocuklarınıza kurban..
    9. Milli antrenör toprağa, can dostu..
    10. BUÜ Rektörü Kılavuz:
    11. LGS'de ikinci nakil dönemi..
    12. Konya’da oyuncak ayıdan bomba çıktı: 8..
    13. Mezitli Belediyesi, yardımseverle..
    14. Aymutlu: "Yeni şubemizi havalimanında..
    15. Veysel Eroğlu'nun Irak temasları
    16. Yunusemre Belediyespor Başkanı Alkan..
    17. BB Erzurumspor 15 futbolcu ile..
    18. Polis baskınında bazada uyuşturucu ele..
    19. İstanbullular, yelken yarışlarıyla..
    20. Başkan Yavaş’tan memurlara bayram..
    21. DEAŞ üyesi tutuklandı
    22. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
    23. Victor Ruiz sağlık kontrolünden geçti
    24. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs..
    25. Zehir tacirlerine bir haftada 3..
    26. Konya Şeker’den üreticiye bayram avansı
    27. İYİ Parti'de deprem! Vekil makam..
    28. Yunusemre’deki kablo hırsızlığı..
    29. Tokat’ta, 250 çiftçiye 20’şer adet kaz..
    30. TSO ve BAKKA Elpek Bezi projesi için..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"