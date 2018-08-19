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Afgan çoban, sulama kanalında ölü bulundu

Eskişehir'in Alpu ilçesinde çobanlık yapan Afgan uyruklu Merza Mohammed'in (38) sulama kanalında cesedi bulundu.

19 Ağustos 2018 Pazar 15:22
Afgan çoban, sulama kanalında ölü bulundu

Eskişehir'in Alpu ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda E.I., çoban olarak çalıştırdığı Afganistanlı Merza Mohammed'i hayvanların yanında göremeyince aramaya başladı. E.I., Merza Mohammed'in bazı giysilerini sulama kanalı kenarında bulunca boğulma ihtimaline karşı durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, 112 sağlık, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli dalgıçların yaptıkları arama sonucunda üzerinde gömlek olan Merza Mohammed'in cesedi, sulama kanalında bulundu. Mohammed'in cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 15:22
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