Affola Murat tatilini böldük

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Günlerdir kar yağışına karşı üst üste yapılan uyarıları dikkate almayan CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yüzünden mega kent kara teslim oldu.

Vatandaşlar yollarda mahsur kalırken, araçlar kara gömüldü, yollar trafiğe kapandı. Uzun saatler boyunca perişan olan vatandaşlar, İBB'ye isyan ederken İBB Sözcüsü Murat Ongun, çileden çıkan İstanbulluları 'trollük' ile suçladı.

"İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir. Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı" ifadelerini kullanan Murat Ongun, bu paylaşımı İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir kayak merkezinde tatil yaparken yaptığı ortaya çıktı.

Meteoroloji'nin haftalar öncesinden 'Kar çok şiddetli geliyor' uyarılarına rağmen Ongun'un 23 Ocak sabahı İstanbul Havalimanı'ndan Cenevre'ye uçtuğu öğrenildi.

Hilal Kaplan, yerin dibine soktu!

Gazeteci Hilal Kaplan, utanmadan sıkılmadan ultra lüks tatil yaparken yollarda perişan olan İstanbullulara 'trol' diyen İBB Sözcüsü Murat Ongun'u yerin dibine soktu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaplan, "Murat Ongun, İsviçre tatilinden dönmedi sanırım. Lüks otel odasından attığı son tivit 2 gün önceye ait. Gerisi hep RT. Tatil keyfini bozduysak affola.." ifadelerini kullandı.