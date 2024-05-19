Affedilen darbeciler, şimdi tehdit ediyorlar!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

28 Şubat darbesinin mahkumu Çetin Doğan, cezaevinden çıkarken yine darbeciliğini ve nankörlüğünü tekrarlamış:

“Af söz konusu değil doğrudan doğruya Anayasal görevin Cumhurbaşkanı tarafından net olarak yerine getirilmesidir” demiş..

O zaman buyrun, Anayasa’nın 104. maddesine bakalım:

“D. Görev ve yetkileri” başlığını taşıyor, madde..

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Maddenin içeriğine gireceğim ama..

“Görev ve yetki” ile ilgili hususların tek bir başlık altında toplanması bile darbecilerin anayasasının değişmesi noktasındaki taleplerin haklılığını ispatlıyor.

Görev başka..

Yetki başka..

Görev, yapılması zorunlu olan husus.. Yapılmadığı takdirde sorumluluk da gerektiren bir konu..

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