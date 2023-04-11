Afet illeri süratle ihya ve inşa ediliyor

EKONOMİ SERVİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yapılan afet çalışmaları meyvelerini verdi. Çalışmalarla 2020-2022 döneminde ülke çapında yaşanılan afetlerin etkilerini gidermek üzere Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya’da ihtiyaç duyulan konut, ticari üniteler ile diğer yapılar hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimleri gerçekleştirildi. Böylece afetin etkileri ortadan kaldırıldı.

Faaliyetler hızlandı

24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte Elazığ ve Malatya’da toplam 33 bin 821 adet konutun inşası tamamlandı. İzmir’deki 5 bin 61 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4 bin 602 adet konutun yapımı tamamlandı.

Çalışmalar devam ediyor

23 Kasım 2022 tarihinde yaşanan Düzce Depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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Kastamonu ve Sinop’ta bin 265, Rize’de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dahilinde tamamlanıyor. Bu çerçevede Kastamonu Bozkurt ilçesinde üretilen konutlar hak sahiplerine teslim sürecine başlanıldı. 2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam bin 450 konut ve 730 ahır inşa edildi.

Afet bölgelerinde yapılan 45 bin konut, iş yeri, köy evi ve ahırlar tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi. Yapımı devam eden tüm afet konutları 2023’te teslim edilecek.

Dönüşüm siyaset üstü bir konu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca ‘asrın felâketi’ olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından deprem ülkesi olan Türkiye’de kentsel dönüşüm siyaset üstü bir mesele olarak görülüyor ve sahada 250 bin konutun kentsel dönüşüm sürecine hız veriliyor. ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi kapsamında 250 bin sosyal sosyal konut ve 1 milyon konut amaçlı arsanın yapımına devam ediliyor. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli depremlerin ardından gerçekleştirilen hasar tespitler sonucunda 650 bini aşkın konutun yapımıyla son bir yıl içerisinde Türkiye’ye 2 milyonu aşkın yeni, sağlam ve güvenli ev kazandırılarak yapı stoku güçlendirilmiş olacak.

Kira ve taşınma yardımı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından da 365 gün içinde yaralar sarıldı. Süreçte şu adımlar atıldı:

Sona gelindi

Bakanlıkça depremin ardından yeni konut ve iş yerlerinin inşasına başlandı. Afetlerden etkilenen vatandaşlara yeni konutları ve iş yerleri 1 yıldan kısa bir sürede teslim edildi, ediliyor. Vatandaşlara ayrıca bu dönemde kira ve taşınma desteği sağlandı. Kentsel dönüşüm kararı alınan bölgelerde ivedilikle çalışmalara başlandı.

İzmir’de afetzede vatandaşlara toplam 5 bin 61 konut inşa edildi. İlk konutların teslim töreni Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla geçen yıl gerçekleşti. Bugüne kadar bin 400’ü yerinde olmak üzere 4 bin 602 konut tamamlanıp teslim edildi. 459 konutun inşasında ise sona gelindi ve mayıs ayına kadar tamamı teslim edilecektir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle Türkiye’ye bugüne kadar tam 1 milyon 180 bin konut kazandırıldı. İzmir’de toplam yatırım bedeli 27 milyar lira olan 19 bin 430 konut sosyal donatılarıyla inşa edildi. Yatırım bedeli 11 milyar lira olan 3 bin 960 konutun yapımı ise devam ediyor. Bu projeler tamamladığında İzmir’e toplamda 13 bin konut ve dükkânı kazandırılmış olacak.

İzmir depremi sonrası bin 404 Bayraklı merkezde ve 3 bin 657 adet rezerv yapı alanında olmak üzere toplamda 5 bin 61 konut, 357 işyeri, anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi, 2 cami ve genel altyapı işlerinin ihaleleri tamamlandı.

Bayraklı merkezde proje alanlarında yer alan bin 404 konut ve 289 işyeri hak sahiplerine teslim edildi.

Rezerv alanda ihale edilen 3 bin 657 konut ve 68 işyerinden

* 841 adet konut 8 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi, 2 bin 357 konut ve 35 iş yerinin abonelik ile iskân işlemleri sürüyor, 459 konut ve 25 iş yerinin inşaat faaliyetleri devam ediyor, Sosyal donatı kapsamında anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi ve 2 caminin inşaat çalışmaları sürüyor.

Ayrıca rezerv alanda genel altyapı işi kapsamında; 19 bin 573 metre yol, 14 bin 774 metre yağmur suyu hattı, 16 bin 86 metre atık su hattı, 24.997 metre içme suyu hattı, 5 adet su deposu, 3 adet terfi merkezi inşaatı tamamlandı.

Böylesi görülmedi

Yaşanan acı depremin ardından şehri yeniden ayağa kaldırmak için İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm süreci yürütülüyor. Şehirde riskli yapı olarak tespit edilen 57 bin 109 konut ve iş yerinin dönüşümü bitirildi. Bu kapsamda İzmir’de kira yardımından kamulaştırmaya ve yapıma kadar 1.8 milyar liralık destekte bulunuldu.

İlk evler yapıldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi çerçevesinde İzmir’de toplam 12 bin 400 konut inşa ediliyor. 25 bin konutluk arsa da İzmirlilere sunuluyor. ‘İlk İş Yerim’ kapsamında İzmir Kemalpaşa’da 40, Aliağa’da 500 ve Torbalı’da 70 olmak üzere toplam 610 dükkân yapılıyor.

TOKİ’yle hayata geçirilen bir diğer önemli proje de Millet Bahçeleri. İzmir’de toplam büyüklüğü 563 bin metrekare olan 4 millet bahçesi projesi bulunuyor. Bergama Millet Bahçesi’nin yapımı sürüyor. Seferihisar, Kiraz ve Konak millet bahçelerimizin projelendirme çalışmalarına devam ediliyor. Bayraklı’da 360 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçesinin de projesi hazır hale getirildi ve ilk fidanlarla buluşturulacak.