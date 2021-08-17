Afet bölgesine yapılan bağış miktarı açıklandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın ve sellerin yaşandığı bölgelere vatandaşlar tarafından AFAD aracılığıyla yapılan yardım miktarını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "425 bin 256 vatandaşımız #BenDeVarım diyerek AFAD koordinasyonunda (17 Ağustos 8:00 itibariye) yangın ve sel bölgelerine destek için 1866’ya SMS gönderdi. Toplam destek miktarı 3. gününde taahhütlerle birlikte 131 milyon 40 bin 316 TL oldu. Milletimizin yüce gönlüne müteşekkiriz" açıklamasında bulundu.