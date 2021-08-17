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Gündem

Afet bölgesine yapılan bağış miktarı açıklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın ve sellerin yaşandığı bölgelere vatandaşlar tarafından AFAD aracılığıyla yapılan yardım miktarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 11:22:00 -
Afet bölgesine yapılan bağış miktarı açıklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "425 bin 256 vatandaşımız #BenDeVarım diyerek AFAD koordinasyonunda (17 Ağustos 8:00 itibariye) yangın ve sel bölgelerine destek için 1866’ya SMS gönderdi. Toplam destek miktarı 3. gününde taahhütlerle birlikte 131 milyon 40 bin 316 TL oldu. Milletimizin yüce gönlüne müteşekkiriz" açıklamasında bulundu.

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