Aferin Ekrem! İBB'nin 2,5 aylık süslenmesinin maliyeti dudak uçuklattı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2,5 aylık süslenmesinin maliyeti dudak uçuklattı. 29 Ekim kutlamalarından önce yapılan ihalede süslemeler için harcanan para 13 milyonu buldu. 2023 yılında süslemeye harcanan para 37 milyon lira oldu.

Medyaradar, belediyelerin aşırı harcamalarına ilişkin yapılan ihaleleri deşifre etmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Kültür AŞ, cumhuriyetin yüzüncü yılı etkinliklerinden önce yapılan ‘Süsleme’ ihalesinin maliyeti adeta dudak uçuklattı.

BİR YILLIK 24 MİLYONA İHALE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, 18 Ocak 2023’de ‘Vinil bayrak alımı ve şehir süslemeleri hizmet alımı’ ihalesi yaptı. ‘Hizmet alımı’ usulüyle davet şeklinde yapılan ihalenin maliyeti 29 milyon 50 bin lira olarak belirlendi. İhaleye Kültür AŞ tarafından belirlenen üç firma davet edildi. KMD Reklam isimli firmanın verdiği 24 milyon 537 bin liralık teklifi kabul eden belediye, 23 Ocak’ta sözleşme imzaladı. İhale şartnamesine göre şehir süslemesi 31 Aralık 2023 tarihine kadar olan süreyi kapsıyor.

SÜRE DEVAM EDERKEN İKİNCİ İHALE

Daha ihalenin süresi devam ederken belediye ikinci kez ‘Şehir süslemeleri’ ihalesine çıktı. İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri AŞ’nin 7 Ekim 2023 tarihinde ‘Organizasyon kapsamında şehir süslemeleri hizmet alım işi’ başlıklı ihalesi her zamanki gibi ‘Hizmet alımı’ usulüne göre yapıldı. Diğer ihalelerde olduğu gibi ihaleye katılım sağlayan şirket sayısı üç oldu. Yaklaşık maliyeti 14 milyon 869 bin lira olarak belirlenen ihaleyi KMD Reklam isimli firma kazandı. Kültür AŞ ile KMD Reklam arasında 14 Ekim’de imzalanan ihalenin bedeli ise tam 12 milyon 994 bin lira oldu. Böylece aynı şirkete ‘Şehir süslemesi’ adı altında 37 milyon liralık ihale verilmiş oldu.

2016 YILINDA KURULMUŞ

İBB iştiraklerinden Kültür AŞ ve Spor AŞ’den aldığı ihalelerle bilinden KMD Reklam’ın kuruluşu 30 Aralık 2016 tarihinde yapılmış 4,5 milyon lira sermayesi olan şirketin yönetim koltuğunda Özcan Demirci oturuyor. Firmanın 2018 yılından sonra İBB iştiraklerinden aldığı ihaleler sonucunda kazandığı para 70 milyon lirayı buldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO