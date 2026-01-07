Afeela 1'in teslim tarihi netleşti

Sony ve Honda’nın ortak girişimi olan Sony Honda Mobility (SHM), Las Vegas’ta düzenlenen CES 2026 fuarında Afeela markasının yeni dönemini başlattı.

Şirket, Afeela Prototype 2026 adıyla tanıtılan SUV modeliyle ürün gamını genişletti. Bu yeni araç, daha önce tanıtılan Afeela 1 sedanın SUV versiyonu olarak konumlandırıldı.

SHM CEO’su Yasuhide Mizuno, tanıtımda yaptığı açıklamada, SUV’un “erken aşamadaki bir konsept” olduğunu belirterek, aracın seri üretime 2028’de girebileceğini, ancak resmî lansmanın 2029’a sarkabileceğini ifade etti.

Tasarım anlamında Afeela 1’e yakın duran SUV, kısa çıkıntılara, uzun aks mesafesine ve ön buruna entegre LED-LCD ekran gibi dikkat çekici tasarım öğelerine sahip.

AFEELA 1, 2026’NIN SONUNDA TESLİM EDİLECEK

Etkinlikte en çok merak edilen konu ise Afeela 1 sedanın teslimat takvimi oldu.

Sony Honda Mobility of America Başkanı ve CEO’su Shugo Yamaguchi, üretim sürecinin tamamlandığını ve ilk müşteri teslimatlarının 2026 sonunda başlayacağını duyurdu.

Afeela 1, 90 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak ve Honda’nın Ohio’daki East Liberty fabrikasında üretilecek.

Araç ilk olarak Kaliforniya pazarında satışa çıkacak, Japonya’da ise ilk teslimatlar 2027’nin başlarında gerçekleştirilecek.

Teknik açıdan CES 2025’teki tanıtımdan bu yana büyük bir değişiklik yapılmadı. Araç, yaklaşık 482 kilometrelik menziliyle günümüz elektrikli otomobil standartlarında “ortalama” bir performans sunuyor. Bu durum, Afeela 1’i fiyat açısından Porsche Taycan gibi performans odaklı rakiplerle aynı lige taşıyor.

TEKNOLOJİ ODAKLI TASARIM: “SÜRÜŞTEN ÇOK DENEYİM”

Sony ve Honda, Afeela’yı yalnızca bir otomobil olarak değil, teknolojik bir deneyim platformu olarak tanımlıyor.

Araç, sürücünün ellerini bırakabildiği ancak gözlerini yoldan ayırmadığı, GM’in Super Cruise sistemine benzer bir gelişmiş sürücü destek teknolojisine sahip olacak.

Donanım tarafında, bir LiDAR modülü dahil yaklaşık 40 sensör ve kamera yer alıyor.

Bu sensörler, hem güvenli otonom sürüş hem de çevresel farkındalık için yüksek çözünürlükte veri topluyor.

SEVİYE 4 OTONOMİ VE OYUNLARLA ENTEGRE BİR GELECEK

Afeela 1’in en dikkat çeken özelliklerinden biri, kablosuz yazılım güncellemeleri (OTA) ile zamanla Seviye 4 otonom sürüş yeteneğine kavuşacak olması.

Bu sistem, sürücünün araç kendi kendine giderken PlayStation Remote Play üzerinden oyun oynayabilmesini mümkün kılacak.

Sony, ayrıca üçüncü parti geliştiricilere açık bir API ekosistemi hazırlıyor.

Bu sayede özel bilgi-eğlence arayüzleri, farklı gösterge panelleri ve sanal ortam deneyimleri geliştirilebilecek.

Tüm bu sistemlerin işlem gücü, Qualcomm Snapdragon Digital Chassis platformu tarafından sağlanıyor.

LÜKS SEGMENTE YENİ BİR YORUM

Lucid, Tesla ve Porsche gibi markaların domine ettiği lüks elektrikli araç pazarına Sony-Honda işbirliğiyle giren Afeela, “premium teknoloji” segmentine hitap edecek.

Şirket, Afeela 1’in yalnızca sürüş değil, “dijital yaşamın bir uzantısı” olarak konumlandırıldığını vurguluyor.

Bu kapsamda araç, yapay zekâ destekli kişisel asistan, araç içi oyun sistemi ve 3D ses deneyimi gibi özelliklerle donatılacak.

