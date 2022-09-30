Oyuncu Bruce Willis, afazi hastalığı sebebiyle emeklilik kararı aldı. Yapılan açıklamada, Bruce Willis'in dijital ikizinin yapımlarda yer alacağı belirtildi. Peki, afazi hastalığı ne?

Afazi hastalığı nedir? Bruce Willis hastalığı ne tedavisi var mı?

Afazi; beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama, okuma-yazma gibi becerilerin gerçekleştirilememesi sorunu.

Afazi genellikle inme veya travma sonucu ortaya çıkar. Bu olayların sebep olduğu hasarlar beynin sol lobunda, dil bölümünde meydana gelirse dil ile ilgili beceriler yitirilir. Travma haricinde beyin tümörü ya da enfeksiyon afaziye sebep olabilir.

Afazi belirtileri nelerdir?

Cisim ve olayları adlandırma konusunda problem yaşama

Konuşmada güçlük çekme

Okuma ve yazmada güçlük

Konuşurken uygun olmayan kelime seçimi

Odaklanma ve hafıza problemleri

Aynı anda iki eylemi birden gerçekleştirememe

Afazi tedavisi var mı?

Afazi hastalığının tedavisinin mümkün olup olmadığı merak ediliyor. Afazi teşhis edildikten sonra doktorlar hastalığın tipine ve durumuna bağlı olarak bir tedavi süreci önerirler.

İnme ve travmaya bağlı afazide etkilenen bölgeye, etkilenme şiddetine ve hastanın yaşına bağlı olarak ilk aylarda kısmi veya tam düzelme görülebilir. Afazinin bazı türlerinde ve daha ağır etkilenmesi olanlarda konuşma ve dil terapisitlerinden yardım alınır. Bu çok hızlı bir tedavi süreci değildir. Kademeli olarak ilerler ve birçok insan önemli bir ilerleme kaydetse de çok az insan tam olarak eski durumlarına geri döner. Bu süreçte hastaya iletişim kurmanın alternatif yolları da öğretilir. Oluşan beyin hasarından sonra tedaviye hızlı bir biçimde başlanırsa daha etkili olur.