AFAD’ın balık adamları gölü kurtarmak için daldı

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile dikkat çeken Dipsiz Göl balık adamlar tarafından temizlendi.

İlçeye uzaklığı 16 kilometre uzaklıkta olan Dipsiz Göl ilkbahar ve yaz ayları kadar kışında ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği doğa harikası göl korona virüs ve kene nedeniyle sessiz kaldı. Doğanşar Kaymakamlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bu durumu fırsat bilerek, Sivas Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) üyeleri ve Cumhuriyet Üniversitesinden akademisyenlerin de katılımıyla doğa harikası göl içerisinde büyüyen ot ve oluşan yosunları temizledi. Bot üzerinde balık adamların hummalı ve titiz çalışmasıyla temizlenen doğa harikası gölden bazı atık malzemelerde çıktı.

Daha güzel bir görsel için kolları sıvadılar

AFAD Müdürü Nazif Ekinci, doğanın zamanla kirlendiğine ve temizliğinin yapılmasın gerektiğini belirterek, “ Anadolu’nun birçok ilinde olduğu gibi tabi ilimizde de Dipsiz göle benzer birçok doğal güzellikler mevcut. İlimizde ki doğal güzelliklerden biride Dipsiz Göl. Fakat tabi doğa zamanla kirleniyor. Zaman zaman temizlik bakım istiyor. Pandemiden dolayı tekrar normalleşme sürecine girmemizle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2017 yılında Dipsiz gölü temizlemiştik. Yine kaymakamımızın ricalarıyla ekibim ve Cumhuriyet Üniversitesinden hocalarımız ile beraber buradayız. Dipsiz gölü temizleyerek biraz daha doğaseverlere buraya gelerek mesire alanını kullanan vatandaşlarımıza daha güzel bir görsellik sağlamak adına katkı sunalım istedik" dedi.

Titiz bir çalışma yürütüldü

Doğanşar Kaymakamı Onur Aykaç, gölün temizleme çalışmalarında titiz davrandıklarını belirterek, "Dipsiz göl mesire alanındayız. Gölümüzün ve mesire alanımızın yıllardır kullanımı sonucunda oluşan çevre kirliliğini ve gölümüzün üzerinde oluşan ot tabakalarını temizleme çabalarına başlamış bulunmaktayız. Doğanşar kaymamalığı, Doğanlar Belediyesi, Sivas AFAD İl Müdürlüğümüz, Cumhuriyet Üniversitesinden hocalarımız ve Sivas AKEM olarak bugün burada temizleme faaliyetine başlamış durumdayız. Gölümüzün bugün ki temizlik çalışmalarında doğal çevreyi ve herhangi bir canlı türüne zarar vermeden bu temizlik faaliyetini yürütmek istiyoruz. Tamamen doğal yöntemlerle, insan gücüne dayalı bir şekilde temizleme faaliyetlerimizi yapmış bulunmaktayız"diye konuştu.