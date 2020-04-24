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AFAD’dan Suriyeliler için yeni kamp

Suriye’nin İdlib kentinde AFAD ve Kuveytli örgütlerin işbirliğiyle 300 evlik yeni bir mülteci kampı oluşturuldu.

2020-04-24 12:37:17 -
AFAD’dan Suriyeliler için yeni kamp

Suriye’nin İdlib kentinde AFAD ve Kuveytli örgütlerin işbirliğiyle 300 evlik yeni bir mülteci kampı oluşturuldu.


Suriye’de İdlib’in kuzeyinde bulunan Harbanuş köyünde, Esad rejimi saldırılarından kaçanlar için yeni bir mülteci kampı kuruldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve bazı Kuveytli örgütler tarafından oluşturulan kampta 300 ev bulunuyor ve kamp içerisinde çocuklar için oyun parkı da inşa edildi. Kampın açılış töreninde gıda ve temizlik malzemeleri dağıtıldı.


Öte yandan, AFAD tarafından 2018’den bu yana sınıra göç eden Suriyelilere 5 bin 628 çadır verildi.

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