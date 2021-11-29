AFAD’dan Sınav Sonuçları hakkında çıkan haberlere yönelik açıklama

AFAD, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Sonuçları hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Sınava katılan adayların tamamının AFAD personeli olduğunun belirtildiği açıklamada şu cümlelere yer verildi:

“AFAD Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Sonuçları hakkında bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Söz konusu sınava katılan adayların tamamı halihazırda AFAD personeli olup sınav Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda şeffaf ve objektif olarak yapılmıştır. Adayların atamaya esas başarı puanı; yazılı sınavın yüzde 50’si, sözlü sınavın yüzde 50’si alınarak hesaplanacaktır. Sözlü sınavda, adaylar kurul üyeleri tarafından yazılı sınav puanlarından bağımsız olarak ilgili yönetmeliğimizde yer alan kriterler doğrultusunda, sınavına girdikleri unvanın gerektirdiği temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve ve ekip çalışmasına uygunluğu, saha tecrübesi, koordinasyon yeteneği ile Başkanlığımız görev alanına giren konulara hakimiyeti gibi özelliklerine göre en iyi şekilde değerlendirilmiştir. Söz konusu sınavın sözlü aşamasında sınava katılan bin 94 adaydan 795’i başarılı olmuştur. Görevde yükselmeye tabi “Şube Müdürü” unvanı için ise sözlü sınava katılan 467 aday arasından 273 aday başarılı olmuştur. Bazı medya kuruluşlarında yer alan iddiaların aksine; Şube Müdürü unvanı özelinde yazılı sınav sonuçları ilan listesine göre ilk 10 aday arasından sadece 1 aday, 90 ve üzeri puan alan 44 aday arasından ise sadece 3 aday sözlü sınavda başarısız olmuştur. Yazılı sınav sonuçları ilan listesinde yer alan ilk 100 aday arasından 81 aday sözlü sınavda başarılı olmuştur. Başarı oranı yüzde 80’in üzerindedir. Sözlü sınava yönelik yapılan itirazların değerlendirme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

AFAD nedir? AFAD açılımı ne? AFAD numarası nedir?

AFAD açılımı; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı şeklindedir.

AFAD nedir ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur. Kurum Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır.

AFAD'A üye nasıl olunur?



AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirileceklerdir. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.

AFAD İLETİŞM NUMARALARI

Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159 06800 Çankaya/ Ankara

E-Posta: [email protected]

Telefon: 0 (312) 258 23 23

Faks: 0 (312) 258 2082

Birçok ilde ALO 122 hattı AFAD iletişim kanalı olarak kullanılmaktadır.