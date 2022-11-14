AFAD’dan kapı kapı afet eğitimi

Diyarbakır’da yapılan protokolle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra gönüllülerin de desteğini alan ekipler, 17 ilçeye bağlı mahallelerde tespit edilen haneleri ziyaret ediyor. Ekipler ziyaretlerinde, “deprem anında yapılması gerekenler, toplanma merkezlerinin tespiti, hasta, yaşlı ve engellilerin tahliyesi, deprem anında panik ve kriz yönetimi” gibi başlıklarda eğitim veriyor.

AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, Sur ilçesiyle başladıkları proje ile 17 ilçede vatandaşları afetlere karşı bilinçlendireceklerini belirterek, “Kapı kapı dolaşacağız. Eğitim sırasında kendilerine hediye ettiğimiz afet acil durum çantasında olması gereken malzemeler ve çantanın nerede olması gerektiğini anlattık. Böyle bir proje ilk defa uygulanıyor. Vatandaşlarımız da çok mutlu oldu” bilgilerini verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam da proje ile kentteki tüm engelli ve dezavantajlılara ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.