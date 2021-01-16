  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AFAD'dan aralarında İstanbul'un da bulunduğu 8 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Aktüel

AFAD'dan aralarında İstanbul'un da bulunduğu 8 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), aralarında İstanbul'un da bulunduğu 8 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

Yeniakit Publisher
2021-01-16 13:06:00 -
AFAD'dan aralarında İstanbul'un da bulunduğu 8 il için yoğun kar yağışı uyarısı

İstanbul'da beklenen karın bu geceden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Yağışın bu gece sulu kar şeklinde tekrar başlaması, pazar ve pazartesi günü yoğun şekilde görülmesi bekleniyor.

Uzun süredir kurak geçen günlerin ardından ülke genelinde kış etkisini göstermeye başladı. Salıya kadar yoğun kar yağışları var. Sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.

Kar yağışı daha çok İstanbul'un kuzeyinde ve yüksek semtlerde etkili oluyor. Sarıyer, Arnavutköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Ümraniye ve Üsküdar'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Marmara Bölgesi'nde; Kocaeli, Sakarya tarafında sulu kar ve dağlarda ise kar var. Yağışın az olduğu Trakya bölümünde de don etkili olacak. Bölgede cumartesi gecesinden itibaren yoğun kar bekleniyor.

AFAD'dan 8 il için yoğun kar yağışı uyarısı

AFAD, 8 ilde beklenen yoğun kar yağışa karşı önlem çağrısında bulundu.

AFAD'dan yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: ''Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun''

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak'tan saldırılara ilişkin flaş açıklamalar: Bundan sonra benzer saldırılar daha da artabilir
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan saldırılara ilişkin flaş açıklamalar: Bundan sonra benzer saldırılar daha da artabilir

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na yapılan saldırının arkasında kim ya da k..
Joe Biden’ın yemin töreni öncesi FBI’dan şok açıklama
Dünya

Joe Biden’ın yemin töreni öncesi FBI’dan şok açıklama

FBI, ABD’nin seçilen Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’ta yapılacak yemin törenine yönelik tehdit oluşturan 200'den fazla şüpheli tespit edildiği..
Yunan medyasından çarpıcı çıkış: Türkiye ile gerilimden kaçınmalıyız
Gündem

Yunan medyasından çarpıcı çıkış: Türkiye ile gerilimden kaçınmalıyız

Türkiye ve Yunanistan ait sahil güvenlik botlarını kıyaslayan Yunan medyası, "Türklerin bizden daha büyük gemileri var. Gerilimden kaçınmalı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay