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Dünya AFAD'dan Afganistan'a yardım
Dünya

AFAD'dan Afganistan'a yardım

Yeniakit Publisher
2023-10-09 15:45:00 -
AFAD'dan Afganistan'a yardım

Afganistan’ın Herat bölgesinde meydana gelen depremler sonrası AFAD tarafından bölgeye arama kurtarma ekibi ve insani yardım malzemesi gönderiliyor.

Afganistan’ın Herat bölgesinde meydana gelen depremler sonrası AFAD tarafından bölgeye arama kurtarma ekibi ve insani yardım malzemesi gönderiliyor.

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