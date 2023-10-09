AFAD'dan Afganistan'a yardım
Afganistan’ın Herat bölgesinde meydana gelen depremler sonrası AFAD tarafından bölgeye arama kurtarma ekibi ve insani yardım malzemesi gönderiliyor.
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Afganistan’ın Herat bölgesinde meydana gelen depremler sonrası AFAD tarafından bölgeye arama kurtarma ekibi ve insani yardım malzemesi gönderiliyor.
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