AFAD'dan 6 il için kritik uyarı!

AFAD, Karadeniz'deki altı il için salı günü ilk saatlerden itibaren yer yer çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

"Sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." uyarısında bulunan AFAD, "Salı günü ilk saatlerden itibaren, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren de, Kastamonu ve Sinop kıyıları ile Samsun'un batı kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor." uyarısında bulundu.️️

Meteoroloji, "Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak etkisini artıracak. Yarın günün ilk saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-100 kilogram/metrekare) yağış öngörülüyor." açıklamasında bulundu.

Meteoroloji de uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulundu.