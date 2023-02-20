AFAD ve valiliklerden yapılan 'Sahillerden uzak durun' uyarısı kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta 15 gün önce meydana gelen 7,7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrası Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.07'de ise bu kez Samandağ'da 5,8'lik deprem oldu.

Önce AFAD uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'daki 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından deniz seviyesinde yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durulması uyarısında bulundu. Antalya ve Mersin Valiliği de vatandaşları sahillerden uzak durması için uyarmıştı. Ancak bu uyarı Kandilli ile yapılan görüşme sonrasında kaldırıldı.

İki saat içinde uyarı kaldırıldı

AFAD, iki saat sonra uyarının kaldırıldığını bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi'nin uyarısı üzerine tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı Kandilli Rasathanesi ile yapılan değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.