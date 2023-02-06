AFAD üzen gelişmeyi aktardı! Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor...

Bölgedeki son durumu aktaran AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Şu ana kadar yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı bin 762, yaralı sayısı 12 bin 68. Yıkılan bina sayısı 5 bin 606." dedi.

Enkazdan 6 bin 445 vatandaşın çıkarıldığını bildiren Tatar, enkaz çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 9 bin 698. Bunlara ilave olarak AFAD gönüllülük sistemi içerisinde oluşturulan yerel destek ekipleri var. 3 bin 838 AFAD gönüllüsü, 1886 yerel destek ekibi, 2 bin 867 korucu yerel destek ekibi ve 1285 deprem bölgesindeki illerden yerel destek ekipleri şu anda bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyorlar.