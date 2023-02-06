  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AFAD üzen gelişmeyi aktardı! Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor...
Gündem

AFAD üzen gelişmeyi aktardı! Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor...

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremin son bilançosunu aktardı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 22:29:00 - 2023-02-06 22:35:14
AFAD üzen gelişmeyi aktardı! Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor...

Bölgedeki son durumu aktaran AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Şu ana kadar yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı bin 762, yaralı sayısı 12 bin 68. Yıkılan bina sayısı 5 bin 606." dedi.

Enkazdan 6 bin 445 vatandaşın çıkarıldığını bildiren Tatar, enkaz çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 9 bin 698. Bunlara ilave olarak AFAD gönüllülük sistemi içerisinde oluşturulan yerel destek ekipleri var. 3 bin 838 AFAD gönüllüsü, 1886 yerel destek ekibi, 2 bin 867 korucu yerel destek ekibi ve 1285 deprem bölgesindeki illerden yerel destek ekipleri şu anda bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyorlar.

FOX TV'den Türkiye'nin acısı üzerinden algı operasyonu
FOX TV'den Türkiye'nin acısı üzerinden algı operasyonu

Gündem

FOX TV'den Türkiye'nin acısı üzerinden algı operasyonu

Dünyaca ünlü yıldız futbolcular ülkemizdeki şok eden deprem felaketine kayıtsız kalmadı! Paylaşımlar
Dünyaca ünlü yıldız futbolcular ülkemizdeki şok eden deprem felaketine kayıtsız kalmadı! Paylaşımlar

Aktüel

Dünyaca ünlü yıldız futbolcular ülkemizdeki şok eden deprem felaketine kayıtsız kalmadı! Paylaşımlar

Endonezya'dan Türkiye'deki depremzedelere hatim duası!
Endonezya'dan Türkiye'deki depremzedelere hatim duası!

Gündem

Endonezya'dan Türkiye'deki depremzedelere hatim duası!

Deprem bölgesinde bunu yaptılar! Devlet bunların tepesine binmeli
Deprem bölgesinde bunu yaptılar! Devlet bunların tepesine binmeli

Gündem

Deprem bölgesinde bunu yaptılar! Devlet bunların tepesine binmeli

Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarıyor
Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Gündem

Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Az önce duyurdu: Deprem nerede oldu? Türkiye deprem son dakika: yine deprem oldu mu?
Az önce duyurdu: Deprem nerede oldu? Türkiye deprem son dakika: yine deprem oldu mu?

Yaşam

Az önce duyurdu: Deprem nerede oldu? Türkiye deprem son dakika: yine deprem oldu mu?

Uzman isim son durumu paylaştı! İşte deprem bölgesinde, deprem illerinde 7 Şubat Salı hava nasıl olacak?
Uzman isim son durumu paylaştı! İşte deprem bölgesinde, deprem illerinde 7 Şubat Salı hava nasıl olacak?

Yaşam

Uzman isim son durumu paylaştı! İşte deprem bölgesinde, deprem illerinde 7 Şubat Salı hava nasıl olacak?

Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti
Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti

Yaşam

Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti

Depremlerin ardından Bakan Dönmez'den akaryakıt açıklaması
Depremlerin ardından Bakan Dönmez'den akaryakıt açıklaması

Gündem

Depremlerin ardından Bakan Dönmez'den akaryakıt açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23