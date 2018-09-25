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AFAD uyardı: Gece yarısı 150 kişi tahliye edildi

Konya’da bazı bölgelerinde çatlakların meydana geldiği 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

25 Eylül 2018 Salı 06:36
AFAD uyardı: Gece yarısı 150 kişi tahliye edildi

Alınan bilgiye göre Merkez Selçuklu ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi Çayüstü sokakta bulunan 5'er katlı 2 binanın kolonlarında çatlak olduğunu gören bina sakinleri, durumu belediye ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ve binalarda inceleme yapan ekipler, yıkılma tehlikesi bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine binalarda bulunan 16 dairedeki yaklaşık 150 kişi tahliye edildi.

Konya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Kamil Akın gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD ekipleri ile olay yerine geldiklerini ve incelemeler sonrası yıkılma tehlikesine karşı tahliye kararı alındığını söyledi.

Akın, ayrıntılı inceleme sonrasında binalar ile ilgili kararın verileceğini belirtti.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 06:36
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  2. Aydın
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  4. konya
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