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Aktüel AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 76 olduğunu açıkladı.
Aktüel

AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 76 olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 02:08:13 -
AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 76 olduğunu açıkladı.
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