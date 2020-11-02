  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 73 olduğunu bildirdi.
Aktüel

AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 73 olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 00:31:38 -
AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 73 olduğunu bildirdi.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kin ve nefret bunu da yaptırdı: Davutoğlu'ndan iktidara şoke eden hakaret!
Siyaset

Kin ve nefret bunu da yaptırdı: Davutoğlu'ndan iktidara şoke eden hakaret!

Gelecek Partisi 1. Olağan Genel Kongresi'nde konuşan Ahmet Davutoğlu, bir dönem başbakanı olduğu iktidara şoke eden bir hakarette bulundu...
Altın alacaklar bu habere dikkat! Seçimleri Trump kazanırsa...
Ekonomi

Altın alacaklar bu habere dikkat! Seçimleri Trump kazanırsa...

Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ederken analistler, ABD seçimlerine dikkat çekerek çarpıcı uyarılar yaptı.
Damat, gelini tekme tokat dövdü! O anlar kameraya böyle yansıdı
Gündem

Damat, gelini tekme tokat dövdü! O anlar kameraya böyle yansıdı

Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında tartıştığı gelini döven damat, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay