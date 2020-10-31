  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 24'e yükseldiğini açıkladı.
Aktüel

AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 24'e yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 04:07:58 -
AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 24'e yükseldiğini açıkladı.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 9 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu. ..
Fatih Portakal’ın sözleri dualarla dalga geçenlere ibret olsun ‘Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım’
Gündem

Fatih Portakal’ın sözleri dualarla dalga geçenlere ibret olsun ‘Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım’

FOX TV'den ayrıldıktan sonra İzmir'de yaşamaya başlayan Fatih Portakal, bugün meydana gelen depremde yaşadığı büyük korkuyu anlattı. ..
İşte İzmir'i vuran depremin şiddeti! Böyle Kelime-i Şehadet getirdi
Gündem

İşte İzmir'i vuran depremin şiddeti! Böyle Kelime-i Şehadet getirdi

İzmir'de meydana gelen 6.9'luk depremde, bir vatandaşın korku içinde Kelime-i Şehadet getirdiği ve salavat çektiği anlar, kameralara böyle y..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay