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Aktüel AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 107 olduğunu, 144 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
Aktüel

AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 107 olduğunu, 144 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:14:11 -
AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 107 olduğunu, 144 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
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