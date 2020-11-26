AFAD İzmir Depremi'nin son verilerini paylaştı
AFAD tarafından yapılan son açıklamayla İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 117'ye yükseldiği ifade edildi.
AFAD 30 Ekim tarihinde İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin son rakamsal verileri paylaştı. AFAD'ın açıklamasına depremdeki can kaybı 117'ye yükselirken hastanede tedavi gören bin 32 yaralıdan 1030'u taburcu edildi.
2 vatandaşın tedavisi sürüyor
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralanan 1032 kişiden 1030'unun taburcu edildiğini, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 2 vatandaşın tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
4 Bin 468 artçı yaşandı
AFAD'tan yapılan açıklamada, 30 Ekim'de Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 4 bin 468 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi.