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Aktüel AFAD, İzmir depreminde can kaybının 98'e yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.
Aktüel

AFAD, İzmir depreminde can kaybının 98'e yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 02:31:57 -
AFAD, İzmir depreminde can kaybının 98'e yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.
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