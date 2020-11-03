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Aktüel AFAD, İzmir depreminde can kaybının 95'e yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.
Aktüel

AFAD, İzmir depreminde can kaybının 95'e yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 00:30:29 -
AFAD, İzmir depreminde can kaybının 95'e yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.
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