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Aktüel AFAD, İzmir depreminde can kaybının 100'e yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu
Aktüel

AFAD, İzmir depreminde can kaybının 100'e yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-11-03 08:11:15 -
AFAD, İzmir depreminde can kaybının 100'e yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu
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