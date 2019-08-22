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AFAD ekipleri su kanalında altın bilezik aradı

ERZİNCAN (İHA) – Erzincan’da Ekşisu mesire alanında bir ailenin su kanalına düşürdüğü 15 bin lira değerindeki altın bileziği bulmak için AFAD’ın dalgıç ekibi saatlerce uğraş verdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 18:51
AFAD ekipleri su kanalında altın bilezik aradı

ERZİNCAN (İHA) – Erzincan’da Ekşisu mesire alanında bir ailenin su kanalına düşürdüğü 15 bin lira değerindeki altın bileziği bulmak için AFAD’ın dalgıç ekibi saatlerce uğraş verdi. 2,5 saat sonra bulunabilen altın bilezik sahibine teslim edildi.


Giresun’dan Erzincan’a gelen Ağzıkuru ailesi Ekşisu Mesire alanında piknik yapmaya başladı. Bu sırada yeşil alan ve sulak alanda öz çekim yapan Songül Ağzıkuru, kolundaki çantanın ağzının açılmasıyla birlikte su kanalına ziynet eşyalarını ve elindeki telefonu düşürdü. Suya düşen ziynet eşyalarından bir kısmı Songül Ağzıkuru’nun eşi Ünsal Ağzıkuru tarafından bulunurken 15 bin lira değerindeki altın bileziğe ve cep telefonuna ulaşılamadı.


Ağzıkuru ailesi bunun üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri de dalgıç ekibi bulunan AFAD’dan yardım istedi. Kısa bir süre sonra Ekşisu mesire alanına gelen AFAD ekipleri onlarca meraklı vatandaş topluluğunun heyecanlı bakışları arasında arama çalışması başlattı.


Suyun akıntılı ve yosunlu olması AFAD ekiplerinin işini güçleştirdi. Su kanalına dalış yapan AFAD ekibinden iki dalgıç yaklaşık 2,5 saat sonra önce cep telefonuna ardından da altın bileziğe ulaştı. Bileziğin bulunmasıyla Ağzıkuru ailesi büyük sevinç yaşadı.


Eşinin ilk hediyesi olan altın bileziğin bulunmasından ötürü hem jandarmaya hem de AFAD ekiplerine çok teşekkür eden Songül Ağzıkuru, “Kaybolduğunda çok üzüldüm bulundu çok mutlu oldum. Biz Erzincan’a gezmek için geldik. Böyle bir olayla da karşılaşınca moralimiz çok bozuldu. Sabahtan beri arıyoruz. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.


Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kadir Çelik de, “Böyle bir ihbar geldi. Arama kurtarma ekiplerimizin yaklaşık 2,5 saat süren çalışması sonucu altın bileziği bulup sudan çıkardık. Sahiplerine teslim ettik” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 18:51
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