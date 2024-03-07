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Yaşam AFAD duyurdu! Van'da deprem
Yaşam

AFAD duyurdu! Van'da deprem

Yeniakit Publisher
2024-03-07 18:28:00 - 2024-03-07 18:29:06
AFAD duyurdu! Van'da deprem

AFAD, Van’ın Erciş ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.49'da merkez üstü Erciş ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depreme Muradiye’deki ev ve iş yerlerinde yakalanan vatandaşlar ise panikle kendilerini dışarı attı. İlçede esnaflık yapan Enver Özgül, deprem meydana geldiğini belirterek, “İş yerindeki bütün müşteri ve çalışanlar hepsi dışarı koştu. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Birkaç ürünümüz kırıldı. Ufak tefek hasarımız olsa da çok şükür can kaybımız yok” dedi.

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