AFAD duyurdu: KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 17.27'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın açıklamasına göre; deprem saat 17.27'de oldu.
Depremin derinliği ise yerin 55,68 KM olarak açıklandı.
Kısa süren deprem Hatay ve Mersin çevresinde hissedilirken sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.