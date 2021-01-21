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Gündem AFAD duyurdu: KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Gündem

AFAD duyurdu: KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 17:52:00 -
AFAD duyurdu: KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 17.27'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın açıklamasına göre; deprem saat 17.27'de oldu.

Depremin derinliği ise yerin 55,68 KM olarak açıklandı.

Kısa süren deprem Hatay ve Mersin çevresinde hissedilirken sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

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