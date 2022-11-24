AFAD duyurdu: Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Düzce'ye 17 milyon liralık acil yardım ödeneği gönderildiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 1 milyonu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından olmak üzere, 17 milyon lira acil yardım ödeneğinin bölgeye gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere 93 kişinin yaralandığı, yaralılardan 13'ünün tedavisinin hastanelerde devam ettiği kaydedildi.