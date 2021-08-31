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Siyaset "AFAD devletimizin yardım eli"
Siyaset

"AFAD devletimizin yardım eli"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AFAD’ı ziyaretinde yetkililere üstün gayretleri sebebiyle teşekkür etti ve AFAD’ın devletin yardım ve şefkat eli olduğunu söyledi

Yeniakit Publisher
2021-08-31 17:09:00 -
"AFAD devletimizin yardım eli"

 YENİ AKİT / ANKARA 

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli AFAD il müdürlüğünü ziyaret etti. AFAD İl Müdürü Ali Etiz ve Şube Müdürlerinin hazır bulunduğu ziyarette son dönemde meydana gelen afetler ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Milletvekili Şahin Tin, gayretleri ve fedakârlıkları için tüm AFAD çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Yaralar hızla sarılıyor

Türkiye’nin stratejik öneme sahip kritik bir coğrafyada bulunduğunu belirten Milletvekili Şahin Tin, “Zaman zaman depremler, seller, yangınlar ve benzeri tabii afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Afetlere hızlı müdahale hem can kaybının önlenmesi hem de yaraların süratle sarılmasına imkân tanıyor. Bu anlamda AFAD çok önemli ve kritik bir görevi bihakkın yerine getiriyor. Denizli AFAD da en son Acıpayam, Bozkurt, Çardak ilçelerimizde yaşanan depremlerin izlerini silmek için süratle harekete geçti, çalışmalar yaptı. Gerek vatandaşlarımızın yaralarının sarılması, gerekse yaşamlarının normale dönmesi için ihtiyaç olan araç, gereç, konteynır, gıda ve nakdi taleplerinin karşılanması gibi konularda önemli adımlar attı. Zamanla yarışılarak alınan tedbirler ve yapılan işler sayesinde en kısa sürede yaralar sarıldı. Kısacası AFAD vatandaşlarımıza en zor zamanda dostluk ve yarenlik etti. Devletimizin güçlü ve şefkatli eli oldu” dedi.

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