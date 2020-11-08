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Gündem AFAD, bölgeye ulaştırılan yardım miktarını açıkladı
Gündem

AFAD, bölgeye ulaştırılan yardım miktarını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye gönderilen nakdi yardımın 37 milyon liraya ulaştığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 19:49:00 -
AFAD, bölgeye ulaştırılan yardım miktarını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gönderilen nakdi yardımın 37 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Kızılay, belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının desteği ile bölgeye ulaştırılan personel ve yardımlarla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, deprem bölgesine 8 Kasım itibarıyla 37 milyon lira nakdi yardım, 7 bin 128 personel, 933 araç, 2 bin 743 çadır, 11 bin 50 yatak, 19 bin 68 battaniye, 11 bin 548 uyku seti, 1023 ısıtıcı, 507 bin 745 öğün yemek ile 357 bin 374 ikram ve içecek gönderildiği ifade edildi.

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