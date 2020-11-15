AFAD açıkladı! Tunceli'nin Pülümür ilçesinde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre Tunceli Pülümür'de 4.1 şiddetinde deprem oldu. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın verilerine göre deprem 10.06 km derinlikte gerçekleşti.

Türkiye, İzmir'deki depremin acısını yaşamaya devam ederken depremlerle sarsılmaya devam ediyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Tunceli'ye bağlı Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.22'de gerçekleşen deprem AFAD'ın verilerine göre 10.06 km derinlikte gerçekleşti.

Deprem çevre illerde hissedildi

Deprem Bingöl ve Erzincan gibi birçok çevre ilde hissedildi.